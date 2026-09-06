تقييم «الكلاسيكو».. إيلينيخينا ورايكو الأفضل.. والنجدي الأسوأ

تصدَّر النيجيري جورج إيلينيخينا، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، لاعبي «كلاسيكو» الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي أمام النصر، مساء السبت، في تقييم موقع «سوفا سكور» الإلكتروني، بعدما لعب دورًا حاسمًا في فوز فريقه 2ـ1، بتسجيله هدفين خلال 67 دقيقةَ مشاركةٍ.

وحصل إيلينيخينا على 8.1 درجة معتليًا صدارة التقييم، وجاء خلفه زميله الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس المرمى، بـ 8.0 درجات.

وفي المركز الثالث حلَّ زميلهما الجزائري حسام عوَّار، صانع اللعب، بـ 7.8 درجة، ثم السنغالي ديون لوبي، لاعب وسط الفريق الجدَّاوي، الذي نال 7.5 درجة.

واحتل البرازيلي أنجيلو جابرييل، لاعب وسط النصر، المركز الخامس في التقييم، بـ 7.2 درجة، يليه ثلاثي الاتحاد فارس عابدي، الظهير الأيسر، والبرتغالي دانيلو بيريرا، قلب الدفاع، والكولومبي ريتشارد ريوس، لاعب الوسط، بـ 7.1 درجة، وبعدهم جاء السنغالي ساديو ماني، جناح «الأصفر العاصمي» بـ 7.0 درجات.

وحاز سالم النجدي، ظهير أيسر النصر، التقييم الأسوأ، بـ 6.0 درجات فقط، متأخرًا خلف زميله الفرنسي كينجسلي كومان، الجناح الأيمن، والمغربي يوسف النصيري، مهاجم الاتحاد، المتساويين بـ 6.2 درجة.