بلباو يحبط أتلتيكو بثلاثية.. ولاكورونيا يغرق «الغواصات»

تلقَّى فريق أتلتيكو مدريد الأول لكرة القدم خسارةً قاسيةً، هي الأولى له الموسم الجاري عندما سقط، السبت، 0ـ3 أمام مضيفه أتلتيك بلباو على الرغم من عودة مهاجمه الأرجنتيني خوليان ألفاريز في قمة مباريات المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني.

وبعد أن فرض «روخيبلانكوس» سيطرته على مجريات الشوط الأول، فوجئ بهدفين في غضون دقيقتين مع بداية الحصة الثانية إثر هجمتين سريعتين، أنهاهما الدولي نيكو ويليامز في الدقيقة 46، والجناح روبرت نافارو «48» في الشباك. في حين أضاف أوهيان سانسيت، صانع الألعاب، الثالث «90+3» بتسديدةٍ بباطن قدمه اليمنى.

وتراجع أتلتيكو مدريد الى المركز الخامس بسبع نقاطٍ، ويحلُّ ضيفًا على ليفربول الإنجليزي، الأربعاء، في مستهل مشواره ضمن دور المجموعة الموحَّدة من دوري أبطال أوروبا.

أمَّا بلباو، فسجل فوزه الثاني بعد خسارتين، ليرفع رصيده إلى ست نقاطٍ في المركز الثامن قبل نهاية الجولة.

ومع أنه لم يستفد من سقوط جاره المدريدي الريال أمام ريال بيتيس 0ـ1 الجمعة، قد يجد فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني نفسه متأخرًا مبكِّرًا عن سباق اللقب في حال فوز برشلونة، المتصدر بتسع نقاطٍ، على فالنسيا، الـ 17 بنقطةٍ واحدةٍ، الأحد.

وبدا لاعبو أتلتيكو عاجزين عن استعادة توازنهم بعد تلقي الهدفين المتتاليين في مستهل الشوط الثاني، فلم يتمكَّنوا من العودة في النتيجة، أو تفادي الهزيمة الأولى على الرغم من عودة ألفاريز إلى الملاعب بعد أيامٍ قليلةٍ من تعثر صفقة انتقاله إلى برشلونة إثر أسابيعَ من الجدل الواسع، وصافرات الاستهجان التي طالته من قِبل جماهير الفريق مع انطلاق الموسم الجاري.

وفي مباراةٍ أخرى، حقَّق رايو فاييكانو فوزه الأول بتخطي ضيفه راسينج سانتاندر، الصاعد حديثًا، 3ـ2.

وسجَّل الروماني أندري راتيو في الدقيقة 17، وسيرجيو كاميو «43 و47» لأصحاب الأرض، بينما أحرز سيرخيو كاناليس «4»، وبابلو جارسيا «28» للضيوف.

وجاء فوز فاييكانو على الرغم من إكماله الدقائق الأخيرة من المباراة منقوصًا بسبب طرد فيران بيريس «85».

ورفع فاييكانو رصيده إلى أربع نقاطٍ في المركز الـ 12 بفارق الأهداف عن سانتاندر الـ 11.

وواصل فياريال نتائجه الكارثية بعد حلوله ثالثًا في الموسم الماضي، وقبيل مواجهته الأولى في دوري أبطال أوروبا أمام مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني، الثلاثاء، وبقي دون فوزٍ في أربع مبارياتٍ بسقوطه أمام ضيفه ديبورتيفو لاكورونيا، الصاعد حديثًا، 2ـ3.

وسجَّل للفائز لويسمي كروس في الدقيقة 43، والهولندي زكريا الدهشوري «79»، والجابوني بيار إيميريك أوباميانج «89»، فيما أحرز للخاسر الإيفواري نيكولا بيبي «19»، وأداما تراوري بالخطأ في مرماه.

وتجمَّد رصيد فريق «الغواصات الصفراء» عند نقطتين في المركز الـ 16، مقابل ثماني نقاطٍ لديبورتيفو في المركز الرابع.