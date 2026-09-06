لينا: الاتحاد تحدّ جديد بعد النصر

أكدت الجزائرية لينا بوساحة، لاعبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم للسيدات، أن انتقالها من النصر إلى النادي الجداوي جاء بحثًا عن تحدٍ جديد وتجربة مختلفة، مشيرة إلى أن طموحها يتمثل في المنافسة على البطولات والمساهمة في مواصلة تطور كرة القدم النسائية السعودية.

وتملك بوساحة، التي تمثل الاتحاد والمنتخب الجزائري، تجربة احترافية متنوعة، إذ سبق لها اللعب مع باريس سان جيرمان الفرنسي، كما خاضت تجربة مع النصر، قبل انتقالها إلى الاتحاد في الموسم الماضي.

وسجلت لينا هدف المنتخب الجزائري أمام المغرب في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026، قبل أن تتوج مع زميلاتها بالميدالية البرونزية.

وأوضحت لـ«الرياضية» بوساحة أن انتقالها إلى الاتحاد مثل فرصة للخروج من منطقة الراحة وخوض تجربة مختلفة وقالت: «بعد أعوام ناجحة مع النصر وتحقيق البطولات، شعرت أن الوقت حان لخوض تجربة ومشروع مختلف.. لمست منذ النقاشات الأولى مع الاتحاد طموح النادي ورؤيته للمستقبل، وهدفي مساعدته على المنافسة على البطولات».

وعن تجربتها مع النصر، قالت: «أنظر إلى فترة وجودي مع النصر بالكثير من الامتنان والفخر.. حققنا إنجازات مهمة وفزنا بالبطولات، وأسهمنا في وضع أسس كرة القدم النسائية في السعودية».

وترى بوساحة أن الدوري السعودي الممتاز للسيدات يتطور بصورة متسارعة، مؤكدة أن ارتفاع مستوى الاحتراف والاستثمار في الأندية والمنشآت والمدربين وتطوير اللاعبات أسهم في زيادة قوة المنافسة، معتبرة أن الدوري يملك القدرة على أن يصبح أحد أقوى المسابقات في المنطقة.

وعن الجمع بين التزاماتها مع الاتحاد والمنتخب الجزائري، أوضحت أن النادي والمنتخب يكمل أحدهما الآخر، مشيرة إلى أن تقديم مستويات جيدة مع الاتحاد يعزز فرصها الدولية، فيما تمنحها مشاركاتها مع الجزائر خبرات تعود بها إلى فريقها.

ووجهت بوساحة رسالة إلى الفتيات السعوديات الراغبات في دخول عالم كرة القدم، داعية إياهن إلى الإيمان بأحلامهن والعمل المستمر والتحلي بالصبر والالتزام، وقالت إن الفرص المتاحة اليوم أكبر من أي وقت مضى، وإن التطور والقدرة على تجاوز التحديات يمثلان طريق الوصول إلى أعلى المستويات.