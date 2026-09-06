بعد الاعتزال.. ميسي يصنع أهداف ميامي

صنع الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق إنتر ميامي الأمريكي الأول لكرة القدم، هدفي فريقه في تعادله مع أتلانتا يونايتد بنتيجة 2ـ2، صباح الأحد، ضمن منافسات الدوري، وذلك خلال اللقاء الأول الذي يخوضه منذ إعلانه الاعتزال الدولي.

وأدت العواصف الرعدية والصواعق إلى تأخير انطلاق المباراة 90 دقيقة، وافتتح إنتر ميامي التسجيل في الدقيقة 32، عندما ارتقى البرازيلي كاسيميرو لكرة ركنية نفذها ميسي وأسكنها الشباك برأسه.

وأدرك أتلانتا التعادل بعد ثلاث دقائق عبر الباراجوياني ميجيل ألميرون بتسديدة أرضية قوية.

وأعاد الأوروجوياني لويس سواريز، نجم ليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني السابق، التقدم لميامي بتسديدة قبيل نهاية الشوط الأول، إثر هجمة من الجهة اليسرى بدأت بتمريرة من ميسي «45+1».

ونفذ السويسري بريل إيمبولو، مهاجم أتلانتا، ركلة جزاء في الدقيقة 87 ليمنح فريقه نقطة التعادل.

وأعلن ميسي اعتزاله اللعب الدولي في 31 أغسطس الماضي، في حين أن عقده مع إنتر ميامي يمتد حتى نهاية موسم 2028.