بعد الأبطال.. رويز يحلم بـ«الكرة الذهبية»

اعتبر الإسباني فابيان رويز، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، أن الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم حُلم لأي لاعب، وذلك بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا مع سان جيرمان، وكأس العالم في مونديال 2026.

وقال رويز، الأحد، في مقابلة مع برنامج «تيلي فوت»: «حُلم لأي لاعب كرة قدم أن يحظى باعتراف فردي تقديرًا لكل العمل الذي قام به الموسم الجاري، والمواسم السابقة، حالفني الحظ بالفوز بالكثير من الألقاب الجماعية، وبعض الألقاب الفردية أيضًا، لكن لمَ لا أحلم هذا العام أن أكون قريبًا قدر الإمكان من رفع هذه الجائزة الرائعة، سيكون شرفًا كبيرًا بالنسبة لي أن أرفع الكرة الذهبية».

وأضاف رويز صاحب الـ30 عامًا، والذي عانى من إصابة في الركبة أبعدته عن الملاعب منذ يناير حتى أبريل: «لا أحب أن أكون تحت الأضواء أو في مركز الاهتمام، لكني أعتقد أنني أستحق ذلك هذا العام بالنظر إلى الموسم الذي قدمته والعمل الذي قمت به والألقاب التي فزت بها، على الصعيد الجماعي، فزت بكل شيء. أما فرديًا وعلى المستوى العالمي، فاللقب الوحيد الذي ينقصني هو الكرة الذهبية لكي أحظى باعتراف الجميع، وعلى مستوى الألقاب، ومن الناحية البدنية والفنية، أعيش أفضل فترة في مسيرتي، مع قدوم لويس إنريكي، تطورت كثيرًا بفضله»، وذلك بعد أن مدّد رسميًا عقده مع باريس سان جيرمان حتى 2028، مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

وأكد إنريكي هذا الأسبوع على أن لاعبًا من النادي الباريسي يستحق الفوز بهذه الجائزة، متابعًا: «لدينا لاعبون فازوا بدوري أبطال أوروبا. لدينا فابيان رويز الذي فاز بكأس العالم، وعثمان ديمبلي الذي فاز بالكرة الذهبية الموسم الماضي».

وخلال الموسم الماضي، أحرز رويز كأس القارات، والدوري الفرنسي، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي مع سان جيرمان، إضافة إلى كأس العالم 2026 مع منتخب بلاده، بعد الفوز على الأرجنتين «1ـ0 بعد التمديد».

ومن المقرر أن تُمنح جائزة الكرة الذهبية 2026، في 26 أكتوبر المقبل، خلال حفل يُنظم في لندن، العاصمة البريطانية.