التعاون يضم الهليل بعد منافسة الهلال والقادسية

اتفقت إدارة نادي التعاون، مع نظيرتها في النجمة، على شراء عقد ناصر الهليل، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الطرفين اتفقا على كافة تفاصيل الصفقة، على أن يمثل الهليل، التعاون لمدة ثلاثة مواسم، بدءًا من النافذة الصيفية التي تغلق عند الـ 12:00 منتصف ليل الأحد.

وكان رحيل الهليل عن النجمة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية محل تفاوض مع أكثر من نادٍ، في مقدمتها الهلال والقادسية.

وبدأ الهليل «26 عامًا» مسيرته في صفوف الطائي 2020، وانتقل بعدها إلى الخليج بنظام الإعارة، ثم العين والجبيل، قبل أن يتحوَّل مطلع الموسم الماضي إلى النجمة.

وفي الموسم الماضي، لعب الهليل 26 مباراةً في دوري «روشن» وكأس الملك بواقع 1916 دقيقة، نجح خلالها بتسجيل هدفٍ وحيدٍ.