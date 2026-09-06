أولمبياكوس يدعم الكعبي بعد الإصابة

وجّه نادي أولمبياكوس اليوناني، الأحد، رسالة دعم إلى المغربي أيوب الكعبي، لاعب فريقه الأول لكرة القدم، بعد إصابة بالغة تعرض لها السبت في الدوري المحلي.

وأصدر أولمبياكوس بيانًا صحافيًا، عبّر فيه عن دعمه للاعب الدولي المغربي، جاء فيه: «هذه اللحظة الصعبة، تقف عائلة أولمبياكوس بأكملها إلى جانبك بكل قلوبنا، ألهمتنا مرات عديدة بقوتك وشغفك وروحك العالية، والآن جاء دورنا لنعيد إليك كل هذه القوة».

وأضاف البيان: «سنكون معك في كل خطوة خلال رحلة عودتك حتى نراك مجددًا، ابقَ قويًا لكي تعود إلى المكان الذي تنتمي إليه دائمًا، نتمنى لك الشفاء العاجل».

ولم يعلن أولمبياكوس أي تحديث طبي رسمي، ما يعني أن حجم الإصابة ومدة الغياب المتوقعة لا يزالان غير واضحين.

وتعرض الكعبي للإصابة إثر احتكاك مع ماريوس سيابانيس، حارس مرمى فريق فولوس، وسط مؤشرات أولية على تعرضه لكسر في الساق، بحسب تقارير صحافية.

وخرج الكعبي، صاحب الـ33 عامًا، من أرض الملعب في الدقيقة 45+3 في المباراة التي انتهت بالتعادل 1ـ1 في المرحلة الثالثة من الدوري اليوناني.

وخاض الدولي المغربي خمس مباريات مع الفريق في مختلف المسابقات الموسم الجاري، سجل خلالها هدفًا واحدًا، وقدم تمريرة حاسمة واحدة.