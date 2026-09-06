«فلاشينج ميدوز».. زفيريف يقصي تابيلو ويتأهل

بلغ الألماني ألكسندر زفيريف، لاعب التنس، المصنف الثاني عالميًا، ثمن نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة «فلاشينج ميدوز»، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، وذلك بعد تخطيه التشيلي أليخاندرو تابيلو بنتيجة 6ـ2 و7ـ6 «7ـ2» و6ـ2.

وقال الألماني بعد المباراة: «من الخط الخلفي للملعب كان الأمر أفضل بوضوح، أعتقد أن بإمكاني اللعب بصورة أفضل، لكني سعيد بالاتجاه الذي تسير فيه الأمور».

وخرج زفيريف، المصنف الأول في البطولة في ظل غياب الإيطالي يانيك سينر، بنتيجة أفضل بكثير في الدور الثالث مقارنة بالدورين السابقين، بعدما حسم أول مباراتين بشق الأنفس في خمس مجموعات.

وقدّم زفيريف أداءً متقلبًا، وخسر إرساله مرتين في المجموعة الثانية وارتكب 32 خطأ مباشرًا طوال المباراة، ومع ذلك، لا يزال بطل «رولان جاروس» في المنافسة، بانتظار أول اختبار كبير له في الأسبوع الثاني أمام الإيطالي لوتشانو دارديري.

وفي المباريات الأخرى، أقصى الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو، الأمريكي تايلور فريتز، وأحد أبرز المرشحين للقب بفوزه عليه 3ـ6، 4ـ6، 6ـ3، 6ـ4 و6ـ4.

وبلغ فريتز الدور ربع النهائي على الأقل في النسخ الثلاث الأخيرة من البطولة في نيويورك، ووصل إلى المباراة النهائية 2024، وخسر أمام الإيطالي يانيك سينر.

ويلتقي سيروندولو في الدور المقبل البلجيكي ألكسندر بلوكس، الذي حقق بدوره مفاجأة بعدما أطاح بالإيطالي فلافيو كوبولي بنتيجة 6ـ7 «4ـ7» و6ـ3 و6ـ0 و6ـ3.