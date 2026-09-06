برشلونة ينشد توسيع الفارق مع الريال

يطمح فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، إلى توسيع فارق الصدارة مع ريال مدريد، الغريم التقليدي، بعدما تعثر الأخير، وذلك عندما يواجه فالنسيا، مساء الأحد، على ملعب «ميستايا».

وخلال آخر 10 مواجهات بين الفريقين في الدوري على أرض فالنسيا، حقق برشلونة 5 انتصارات، مقابل فوزين فقط لفالنسيا، بينما انتهت المباريات الثلاث الأخرى بالتعادل 1ـ1.

ويُعد الفريق الكاتالوني مهيئًا لحصد فوزه الرابع بعد ثلاثة انتصارات كبيرة على كل من إلتشي «5ـ0» وأتلتيك بلباو «2ـ0»، ورايو فايكانو «5ـ2».

في المقابل، يعيش فالنسيا في وضع صعب مع بداية الموسم الجاري، إذ حصد نقطة واحدة من أصل 9 ممكنة، إضافة إلى معاناته الهجومية من خلال تسجيله هدفًا واحدًا في ثلاث مباريات.

ويتصدر الفريق الكاتالوني، الذي يُشرف على تدريبه الألماني هانزي فليك، ترتيب دوري «لاليجا»، برصيد 10 نقاط، بينما يقع فالنسيا، تحت قيادة الإسباني كارلوس كوربيران، مدرب الفريق، في المركز الـ18، بنقطة وحيدة.

ويواجه برشلونة نظيره فالنسيا، عند الـ 05:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.