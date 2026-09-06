ديربي لندن.. تشيلسي عقبة أرسنال الأولى

يخوض دفاع فريق أرسنال الأول لكرة القدم، الاختبار الأول الحقيقي الموسم الجاري، مساء الأحد، عندما يستضيف تشيلسي، الذي يتمتع بقوة هجومية في مواجهة بين أبرز الفرق المتنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستهل أرسنال، حامل اللقب، الموسم بأداء قوي، وفاز في مباراتيه حتى الآن، من دون أن تهتز شباكه.

ولم يواجه ديفيد رايا، حارس مرمى أرسنال سوى محاولة واحدة على المرمى في فوز أرسنال على كوفنتري سيتي وأستون فيلا، ليعطي فريق المدرب ميكل أرتيتا، انطباعًا قويًا أن اختراق دفاعه سيكون صعبًا كما كان الحال في الموسم الماضي.

وعلى الرغم من أنه لم يقدم أداءً مبهرًا في الفوز 1ـ0 على أستون فيلا، فإن أرسنال بدا مرتاحًا للغاية، حيث سرعان ما عاد دفاعه إلى ما كان عليه الموسم الماضي، عندما استقبل 27 ‌هدفًا في 38 ‌مباراة.

ونهجا أرتيتا وتشابي ألونسو، مدرب تشيلسي الجديد على طرفي ‌نقيض.

وسجل ⁠تشيلسي 7 أهداف ⁠في فوزه على فولهام وبرايتون آند هوف ألبيون، واستقبل 5 أهداف.

وفي حين يسعى أرسنال للسيطرة على الكرة والبناء من الخلف من خلال التمريرات السريعة في الثلث الأخير من الملعب، فإن أسلوب تشيلسي تحت قيادة ألونسو أكثر ديناميكية.

أمام برايتون، لم تتجاوز نسبة استحواذه على الكرة 26 بالمئة، لكنه كان فعالًا في الكرات المفقودة، وشن هجمات مباشرة وسريعة عبر طرفي الملعب مستفيدًا من سرعة بيدرو نيتو.

بعد الكآبة التي سادت الموسم الماضي، أعاد ⁠ألونسو البهجة إلى تشيلسي الذي عزز خط هجومه بالتعاقد مع ‌كول بالمر، وجواو بيدرو، إضافة إلى مورجان روجرز ‌الذي انضم في صفقة قياسية واندمج سريعًا مع الفريق.

وبعد انتصاره في أول مباراتين، برز ‌تشيلسي كمنافس محتمل لأرسنال الساعي للدفاع عن لقبه قبل الاختبار الحقيقي الذي يخوضه ‌مساء الأحد.

ولم يتفوق تشيلسي على أرسنال في آخر 11 مباراة في كل المسابقات، وهي سلسلة تمتد على مدى 5 أعوام، وسيكون صاحب الأرض الأوفر حظًا لمواصلة تفوقه على فريق غرب لندن.