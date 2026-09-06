وصول السائقين

وصل سائقو الفرق المتنافسة في جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا 1، الأحد، إلى حلبة «مونزا»، الواقعة شمال إيطاليا، وذلك قبل انطلاق السباق الرئيس عند الـ04:00 عصرًا، بتوقيت مكة المكرمة (رويترز) و(الفرنسية)