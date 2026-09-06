كلارا بعد «الهاتريك»: أحب تحديات الهلال.. وأفكر في الرحيل

أبدت التنزانية كلارا لوفانجا، مهاجمة فريق النصر الأول لكرة القدم للسيدات، سعادتها بقيادة فريقها إلى التتويج بلقب السوبر السعودي، السبت، بعد تسجيلها «هاتريك» في النهائي أمام الهلال.

وحقق فريق النصر لقب كأس السوبر السعودي للمرة الثانية على التوالي، عقب فوزه على نظيره الهلال 4ـ1 في المباراة النهائية التي جرت السبت على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

وبيّنت لـ«الرياضية» كلارا قائلة: «إنه شعور رائع بالنسبة لي، وأشعر بالفخر لكوني واحدة من اللاعبات اللاتي أسهمن في تتويج الفريق بالبطولة أمام نادٍ مثل الهلال».

وأضافت: «نجاحاتنا تبدأ من تماسك الفريق وترابطه، داخل الملعب وخارجه، وأن نكون متحدين ونقدم كل ما لدينا حتى نحقق الفوز والنجاح».

وعن استمرار حضورها التهديفي، أوضحت المهاجمة التنزانية: «الاجتهاد في التدريبات والاستماع إلى المدرب وتطبيق تعليماته في المباريات، من أهم الأسباب التي ساعدتني على المحافظة على مستواي».

وكشفت كلارا عن خصوصية مواجهاتها أمام الهلال، قائلة: «أحب خوض المباريات الصعبة، خاصة عندما أسمع أنها مباراة كبيرة، لذلك أحب مواجهة الهلال، لأنها من المباريات التي أستمتع بخوضها».

وحول الجانب الذي تعمل على تطويره، قالت: «أعمل على عدم إهدار الفرص أمام المرمى، وأتدرب باستمرار حتى أصبح أفضل في هذا الجانب».

ولم تستبعد مهاجمة النصر خوض تجربة احترافية جديدة مستقبلًا، موضحة: «لا أستطيع القول إنني سأستمر في اللعب هنا طوال حياتي، وبالتأكيد سأحتاج في مرحلة ما إلى تغيير الأجواء والانتقال إلى مكان آخر».