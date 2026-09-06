الفتح يحسم صفقتي الحسن والصادق

اقتربت إدارة نادي الفتح من إعلان إنهاء صفقة انتقال علي الحسن، لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أنَّ النادي الأحسائي أنهى التعاقد مع اللاعب وينتظر موافقة الرقابة المالية ولجنة الاستدامة في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، من أجل إعلان الصفقة بعد الاتفاق مع النصر.

وكانت «الرياضية» نشرت 1 سبتمبر الجاري أنَّ الفتح يخضع لرقابة مالية على تعاقداته الجديدة، ما يلزمه بتوفير كامل قيمة الصفقة قبل الحصول على الموافقة الرسمية وإتمام إجراءات ضم اللاعب.

وتدرج الحسن، البالغ 29 عامًا، في الفئات السنية بنادي الفتح، قبل انتقاله إلى النصر 2020، الذي يمتد عقده حتى صيف 2028، فيما تعاقد النصر مع غريب «29 عامًا» في صيف 2022 لمدة أربعة مواسم، قادمًا من الأهلي، قبل أن يتم تمديد عقده الذي ينتظر الاعتماد من الرابطة.

من جانب آخر، اتفقت إدارة الفتح مع المغربي حسام الصادق، قائد منتخب «أسود الأطلس» للشباب، لتمثيل الفريق الأول كلاعب مواليد.