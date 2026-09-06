الأحد.. النصر يفحص كومان بـ«الأشعة»

يجري الفرنسي كينجسلي كومان، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم، الأحد، فحصًا بـ«الأشعة» في الرياض بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في «الكلاسيكو» أمام الاتحاد، في قمة الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أنَّ الكشف الطبي، الذي سيخضع له كومان على مستوى العضلة الخلفية، سيحدد ما إذا كانت الإصابة شدًّا عضليًّا أم إحدى درجات التمزق.

واضطر المدرب الأسترالي آنج بوستيكوجلو إلى استبدال كومان عند الدقيقة «60» من زمن المباراة، وحلَّ أيمن يحيى بديلًا عنه خلال المباراة التي خسرها فريقه 1ـ2.

ونال كومان خلال الدقائق التي شارك بها 6.2 درجة، وركض في الملعب مسافة 6.4 كيلومتر، وفق إحصائية «سوفاسكور».

من جانب آخر، منح الأسترالي آنج، مدرب الفريق، لاعبيه راحة الأحد، بعد العودة في وقت مبكر صباحًا من جدة، على أن يبدأ الإثنين فتح ملف مواجهة أبها، التي تلعب لحساب الجولة السادسة، التي تنظم الأربعاء المقبل على ملعب «الأول بارك» في الرياض.