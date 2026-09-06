قبل الإغلاق.. الاتفاق يستهدف 4 صفقات

اقتربت إدارة نادي الاتفاق من إنهاء إجراءات 4 صفقات تعزز صفوف الفريق الأول لكرة القدم قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية عند الـ 12:00 منتصف ليل الأحد، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن إدارة النادي الشرقي تستهدف مدافعًا برازيليًا وقطعت شوطًا كبيرًا من التفاوض معه قبل التوقيع النهائي.

وبيّن المصدر أن إدارة الاتفاق تسارع الوقت من أجل إنهاء التعاقد مع لاعبين محليين، إضافة إلى ضم لاعب أجنبي فئة المواليد في خط الهجوم.

ويحتل الاتفاق المركز الثامن في سلم ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط من ثلاثة انتصارات، وخسارتين دون أي تعادل.