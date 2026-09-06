الاتحاد.. «IMC» يشخّص إصابة مختار

يخضع مختار علي، لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، مساء الأحد، إلى فحوصات طبية لدى المركز الطبي الدولي «IMC»، بعد إصابته في «الكلاسيكو» أمام النصر، في قمة الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن نتيجة الفحص الذي سيخضع له مختار، ستحدد عودته للتدريبات أو خضوعه لبرنامج طبي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة.

وعانى مختار قبل نهاية الشوط الأول أمام النصر من إصابة في العضلة الضامة، اضطر على إثرها الألماني ينز فيسينج، مدرب الفريق إلى استبداله بالكولومبي ريتشارد ريوس خلال الانتصار 2ـ1 على القطب العاصمي السبت.

وشارك مختار مع الاتحاد منذ التعاقد معه الصيف الجاري قادمًا من الاتفاق، في 5 مباريات بجميع المسابقات، لم يسجل ولم يصنع، وحقق الفريق بمشاركته أربعة انتصارات وتعادلًا وحيدًا.

من جانب آخر، يسعى الجهاز الفني للقطب الجداوي، مساء الأحد، إلى تسريع عملية الاسترجاع واستشفاء اللاعبين، بعد المجهود الذي بذلوه أمام النصر، وذلك لضيق الوقت قبل فتح ملف مواجهة الفيحاء في الجولة السادسة، والتي تلعب الثلاثاء في جدة.