الأهلي يسعى إلى العودة.. والزمالك يخشى المفاجآت

يصطدم فريق الأهلي المصري الأول لكرة القدم، الساعي لاستعادة لقب الدوري الممتاز، بالمقاولون العرب، في الجولة الرابعة من النسخة الجارية، والمُقرر انطلاقها الإثنين، وتستمر حتى الأربعاء المقبل.

ويخشى الزمالك، حامل اللقب، مفاجآت أبو قير للأسمدة، ضيفه الوافد الجديد، الذي افتتح مشواره بدوري الأضواء بالفوز على سيراميكا، بينما يلتقي بيراميدز وصيف النسخة الماضية مع ضيفه الجونة.

ويتقاسم بيراميدز والأهلي صدارة المسابقة برصيد 9 نقاط من ثلاث جولات، لكن الأول يتفوق بفارق الأهداف، ‌بينما يحل ‌الزمالك ثالثًا بـ7 نقاط.

ويسعى الحسين عموتة، ​مدرب ‌الأهلي ⁠إلى ​مصالحة الجماهير ⁠التي باتت غير راضية عن أداء الفريق، على الرغم من انتصاراته الثلاثة في أولى مواجهات النسخة الجارية من الدوري المصري.

ووجهت الجماهير الأهلاوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي انتقادات لعموتة بسبب إصراره على إشراك طاهر محمد طاهر، وأحمد نبيل كوكا، بصفة أساسية.

ويرفض عموتة الرد على الانتقادات مؤكدًا أن البدلاء الذين ‌غابوا عن فترة ‌الإعداد مازالوا في مرحلة التأهيل البدني، وفي ​مقدمتهم إمام ‌عاشور، صانع الألعاب، قائلًا في تصريحات صحافية: «عاشور غاب عن التدريب بسبب آلام في البطن، ويحتاج من ثلاث إلى أربع مباريات تجريبية لاستعادة الإيقاع البدني ومن الممكن أن نراه قبل التوقف الدولي».

وتنطلق الجولة الرابعة بـ4 مباريات إذ يلتقي ‌القناة مع ضيفه طلائع الجيش، والاتحاد السكندري مع بترول أسيوط، كما يحل المصري ضيفًا ⁠على السويس ⁠بتروجت، ويلعب البنك الأهلي أمام ضيفه غزل المحلة.

ويلتقي سموحة مع سيراميكا، والزمالك مع أبو قير للأسمدة، الثلاثاء.

ويحل الجونة ضيفًا على بيراميدز، ومودرن سبورت مع وادي دجلة، والشرقية إنبي مع زد والأهلي مع المقاولون العرب، الأربعاء.

ويتذيل غزل المحلة وسموحة وإنبي وبتروجيت ترتيب الدوري إذ يملك كل فريق نقطة واحدة.

وتلعب مباريات المرحلة الأولى بمشاركة جميع الأندية العشرين على أن يتم تقسيم الفرق في المرحلة الثانية ​إلى مجموعتين، الأولى هي ​مجموعة البطل وتضم 6 فرق، بينما تضم الثانية 14 فريقًا يهبط منها أربعة.