«ليكيب»: ديابي يجتاز الفحص.. ويقترب من الأهلي

اجتاز الفرنسي إبراهيما ديابي، لاعب وسط فريق سيركيل بروج البلجيكي الأول لكرة القدم، الفحص الطبي، قبل إعلان انتقاله إلى الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية التي تغلق عند الـ 12:00 الليلة، وفق «ليكيب» الفرنسية الأحد.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الأهلي وبروج، اتفقا على إتمام الصفقة بمبلغ يصل إلى 13.5 مليون يورو، شاملة الحوافز والمكافآت، على أن يمتد العقد 4 مواسم مع أفضلية التمديد موسمًا آخر.

وتدرج ديابي، في أكاديمية باريس سان جيرمان، قبل أن يوقع عقدًا احترافيًا مع بروج البلجيكي الصيف الماضي، ليلعب معه 32 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

وكانت إدارة القطب الجداوي، دخلت في تفاوض مع نظيرتها في لانس الفرنسي، سعيًا إلى كسب خدمات المونتينيجري أندريا بولاتوفيتش، إلا أن الصفقة لم تتم وفق الصحيفة ذاتها.