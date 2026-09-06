«القدية» توقع اتفاقية جديدة في الطب الرياضي

أعلنت شركة القدية للاستثمار عن إبرام اتفاقية تعاون استراتيجي مع «كليفلاند كلينك»، إحدى أبرز المؤسسات العالمية في مجال الرعاية الصحية، للاستفادة من خبراتها المتقدمة في التصميم والتطوير ووضع الخطط التشغيلية لمراكز متخصصة في الطب الرياضي والأداء المتقدم داخل السعودية.

وتوفر «كليفلاند كلينك» خدماتها الاستشارية المتخصصة لدعم تطوير مركز طب رياضي متقدم في مدينة الرياض ومركز القدية للطب الرياضي في مدينة القدية.

وأوضح عبد الله آل داود، العضو المنتدب لشركة القدية للاستثمار، أنَّ اتفاقية التعاون تهدف إلى تطوير منظومة متكاملة ومتقدمة في مجال الطب الرياضي.

وقال: «الاتفاقية الجديدة تسهم في دعم الرياضيين على اختلاف مستوياتهم، وتعزيز مفاهيم الصحة والارتقاء بالأداء، وترسيخ مكانة مدينة القدية وجهة عالمية رائدة للعب، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030».

من جانبه، بيَّن الدكتور توماسو فالكوني، الرئيس التنفيذي رئيس الأسواق الدولية والناشئة في كليفلاند كلينك، أنَّ هذا التعاون يسعى إلى الإسهام في تطوير نماذج متقدمة تعزز أداء الرياضيين ودوام صحتهم، وترتقي بمعايير الرعاية الصحية في مختلف أنحاء المنطقة.

وتُعد مدينة القدية المشروع الرئيس لشركة القدية للاستثمار، وإحدى أكبر الوجهات العالمية المتخصصة في الترفيه والرياضة والثقافة، وتجسيدًا عمليًّا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، وتقوم على مفهوم «فلسفة اللعب» بوصفه الركيزة الأساسية.