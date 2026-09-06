قبل انطلاق السباق.. بياستري يكشف كواليس قرار 2025

كشف الأسترالي أوسكار بياستري، سائق فريق ماكلارين، الأحد، عن كواليس ما حدث على حلبة «مونزا» في جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا 1 العام الماضي، بعدما دخلها باعتباره المرشح الأبرز للفوز باللقب، متقدمًا على لاندو نوريس، زميله في الفريق، بفارق 34 نقطة، بعد انسحاب الأخير في زاندفورت، لكن الأمور سارت في اتجاه مغاير منذ تلك الجولة، التي خسر على إثرها الأسترالي اللقب، وأنهى الموسم في المركز الثالث.

وحمَّل كثير من جماهير السائق الأسترالي مسؤولي الفريق خسارة بياستري اللقب، بعد اتخاذهم عدة قرارات أضرت بحظوظه، أبرزها، في حلبة «مونزا»، عندما طُلب منه السماح لنوريس بالمرور على الحلبة بعد توقف بطيء للسائق البريطاني في خط الحظائر، بعدما كان السائقان يتنافسان على المركز الثاني في ذلك السباق.

وبعد عام، وقبل انطلاق السباق الرئيس لجائزة إيطاليا الكبرى 2026، على الحلبة ذاتها، قال بياستري في تصريحات صحافية نقلها موقع «موترسبورت» العالمي المتخصص في رياضة السيارات والمحركات: «لا أعتقد أنَّ هذا كان الشيء الوحيد الذي أدى إلى صعوبة الجزء الأخير من العام الماضي، كانت هناك مجموعة من الأمور المختلفة من أسبوع إلى آخر، ونعم، كما تعلمون، تفكر دائمًا في القرارات المختلفة التي كان بإمكانك اتخاذها، لكن بالنسبة لي، لن أغيّر الطريقة التي استجبت بها، ولا الطريقة التي تعاملت بها مع العام الماضي. لذا، نعم، لا يوجد شيء أريد تغييره».

ويحتل بياستري المركز السابع في ترتيب البطولة برصيد 104 نقاط، متأخرًا بفارق 55 نقطة عن نوريس، زميله في الفريق، الذي يقع بالمركز الرابع برصيد 159 نقطة.