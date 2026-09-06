الأهلي يعير ماتياس إلى الشباب

وافقت إدارة النادي الأهلي، على إعارة البرازيلي ريكاردو ماتياس مهاجم الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي الشباب حتى نهاية الموسم الجاري، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته أن إدارة القطب الجداوي سمحت للاعب ماتياس «20 عامًا»، الأحد، بالمغادرة إلى الرياض لإجراء الفحص الطبي تمهيدًا لتوقيع عقده مع النادي العاصمي.

وكان الأهلي وقع مع ماتياس في يناير الماضي، قادمًا من إنترناسيونال البرازيلي، وتم قيده في خانة «المواليد»، وشارك في 6 مباريات، 3 في دوري «روشن»، ومثلها في دوري أبطال آسيا للنخبة، لم يسجل وصنع هدفًا وحيدًا.

وسبق لماتياس أن تدرج في صفوف الفئات السنية لنادي إنترناسيونال قبل تصعيده للفريق الأول بداية العام الماضي.

وحسب بيانات موقع «ترانسفير ماركت» لعب المهاجم الشاب 35 مباراة برفقة فريقه البرازيلي، وسجل 7 أهداف وقدّم تمريرة حاسمة واحدة، وحقق بطولة أمريكا الجنوبية للشباب مع منتخب بلاده في فبراير الماضي، بعد تصدر مجموعة المرحلة النهائية أمام الأرجنتين، وخلال البطولة سجل هدفًا واحدًا أمام تشيلي.