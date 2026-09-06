«جورج الخامس».. يرقص على الثنائية الثامنة في النصر

احتفل النيجيري جورج إيلينيكينا، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، بثنائيته الثامنة طوال مسيرته الكروية، بعد أن سجّل هدفين في مرمى النصر، السبت، خلال قمة الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي في جدة، ليقود القطب الجداوي إلى الفوز 2ـ1.

وبعد المباراة أطلق عليه نادي الاتحاد عبر منصة «إكس» لقب «جورج الخامس»، في إشارة إلى هيبته التهديفية ومكانته كملك جديد لخط الهجوم، وأحد أبرز المهاجمين الصاعدين في العالم.

وُلد جورج في 16 أغسطس 2006 في مدينة لاجوس النيجيرية، ولم يمضِ سوى عامين حتى انتقلت عائلته إلى ضواحي باريس.

هناك بدأ يركض خلف الكرة في نادي أنطوني سبورتس وهو لم يتجاوز العاشرة من عمره. سرعان ما لفتت قدراته البدنية الهائلة وإنهاؤه الحاسم أنظار كشافي نادي أميان، فضمّوه إلى أكاديميتهم.

في يناير 2023 سجّل اسمه في التاريخ كأصغر هداف في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، بعد أن أدرك هدفًا في مرمى بوردو وهو في السادسة عشرة و147 يومًا فقط.

كان والده الداعم الأول الذي غرس فيه الالتزام الصارم بالتدريبات، فيما منحه المدرب فيليب هينشبيرجر الثقة الكاملة داخل الفريق الأول.

أما أسلوبه داخل الملعب، فاستوحاه من النجم النرويجي إيرلينج هالاند، إذ يقضي لياليه في مشاهدة فيديوهاته ليحاكي تحركاته داخل منطقة الجزاء واستغلال المساحات.

انتقل صيف 2023 إلى رويال أنتويرب بمبلغ قياسي، وهناك نضج بعيدًا عن عائلته، وسجّل هدفًا تاريخيًا في مرمى برشلونة بدوري أبطال أوروبا شكّل نقطة تحول جعلته محط أنظار الأندية الكبرى.

ثم انتقل إلى موناكو حيث اكتسب المزيد من الخبرة والأهداف، قبل أن يطوي صفحة التكوين الأوروبي وينضم إلى الاتحاد ليبدأ مرحلة إثبات الذات في الدوري السعودي.

مع موناكو سجل ثنائية ضد نانت 2025 خلال الانتصار 7ـ1 في الدوري الفرنسي، ثم ضد أورليان 2026 في كأس فرنسا.

مع أندرلخت أحرز ثنائية ضد رويال شارلوروا 2024 في كأس بلجيكا، وثنائية أمام أوستيندي في البطولة ذاتها.

مع أميان الرديف سجل ثنائية ضد أولمبيك 2022 في دوري الدرجة الخامسة الفرنسي، وأخرى أمام شانتيلي في الموسم ذاته.

حين وصل الاتحاد في النافذة الشتوية الأخيرة، سجل ثنائية أمام النجمة خلال انتصار فريقه 3ـ0 في كأس الملك.



خارج الملعب يتميز جورج بهدوء طبعه، ويفضّل ألعاب الفيديو ومتابعة الدوريات الأوروبية ويلتزم بنظام غذائي صارم يحافظ به على سرعته وكتلته العضلية.