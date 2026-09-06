مزاد مدرج.. 15 مليونا في أول 4 أيام

سجل مزاد الإبل في مركز مدرج التابع لمنطقة القصيم صفقات بيع تجاوزت 15 مليون ريال في أول أربعة أيام من انطلاقته، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن المزاد شهد بيع بكرة فئة الشقح بقيمة 800 ألف ريال، وقعود بـ 600 ألف ريال لون الوضح، وعدد المسوقين 700 وعدد الشبوك 220 شبكًا.

وانطلق مزاد «مدرج للإبل» الذي تنظمه أمانة منطقة القصيم ممثلةً ببلدية شري، الأربعاء، ويستمر لمدة 10 أيام.

ويضم مزاد «مدرج للإبل» إلى جانب عمليات البيع والمزايدة، عددًا من الفعاليات والخدمات المصاحبة، تشمل أركان الأسر المنتجة ومخيم الضيافة، إضافةً إلى تهيئة البنية التحتية والمرافق، وتوفير الخدمات اللازمة لاستقبال المشاركين والزوار طوال أيام المزاد.

ويأتي مزاد «مدرج للإبل» ضمن أنشطة روزنامة سكرتارية مزادات الإبل بإمارة المنطقة، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير مزادات الإبل وتعزيز دورها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في المنطقة.