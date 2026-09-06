أبها.. نكودو الصفقة 19

اتفقت إدارة نادي أبها مع نظيرتها في الدرعية على ضم الكاميروني جورج كيفين نكودو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، قبل ساعات من إغلاق فترة الانتقالات الصيفية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أنَّ نكودو، البالغ من العمر 31 عامًا، سيجري فحصًا طبيًّا الأحد، قبل الإعلان الرسمي عن توقيع الصفقة الـ19 هذا الموسم منذ فتح فترة التسجيل الصيفية.

وكانت «الرياضية» نشرت في 25 أغسطس الماضي أنَّ النادي الجنوبي يترقب مصير نكودو مع الدرعية، تمهيدًا لبدء التفاوض معه في حال رغبة إدارة ناديه بالاستغناء عن خدماته.

وانضم نكودو إلى صفوف الدرعية في صيف 2025 قادمًا من ضمك، وخلال موسمه الأول لعب الكاميروني 18 مباراة، أحرز خلالها ثلاثة أهداف وصنع مثلها، وفي الموسم الجاري شارك في مواجهتين ضد الأهلي والحزم في دوري روشن، وكذلك أمام النصر في مسابقة كأس الملك لم يسجل أو يصنع خلالها أي هدف.

وأبرمت إدارة أبها الموسم الجاري 18 صفقة ما بين محلية وأجنبية، وهي كالتالي: عبده ديالو «العربي القطري»، دونوفان ليون «أوكسير الفرنسي»، لورينتز روسير «الحزم»، أليماني جوري «باريس إف سي الفرنسي»، ميتشي باتشوايي «فرانكفورت الألماني»، نبيل فقير «الجزيرة الإماراتي»، صفوان الجهني «الطائي»، محمد دخيل الله، مصطفى ملائكة، نواف الغليميش «نيوم»، عبد الكريم دارسي، محمد الزيد «الهلال»، ماجد دوران «الاتفاق»، فيصل الصبياني، باسل السيالي «الشباب»، كشيم القحطاني «التعاون»، عبد الباسط هندي «الاتفاق»، وخالد الشمراني «العلا».