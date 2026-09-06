التعاون يطلب اليامي.. والهلال يرفض

أرسلت إدارة نادي التعاون عرضًا رسميًّا إلى نظيرتها في الهلال تطلب من خلاله خدمات حمد اليامي، لاعب فريقه الأول لكرة القدم، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وطبقًا للمصادر ذاتها، ينتظر أن ترفض الإدارة الزرقاء العرض بعد العودة إلى الجهاز الفني بقيادة الإيطالي سيموني إنزاجي، الذي يرغب في استمرار اليامي لتدعيم مركز الظهير الأيمن إلى جانب زميله محمد محزري.

وإلى جانب التعاون، يحظى اليامي اهتمامًا من عدة أندية في دوري روشن السعودي، غير أن تمسك النادي العاصمي باللاعب حال دون تقدمها بالعروض حسب المصادر عينها.

يشار إلى أنَّ اليامي، الذي يرتبط بعقد مع الهلال حتى صيف 2029م، يواصل تأهيله تحت إشراف الجهاز الطبي في النادي، بعد إجراء عملية جراحية في الركبة فبراير الماضي.