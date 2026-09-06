التعاون يقترب من الغامدي

وصل نادي التعاون إلى مرحلة متقدمة من مفاوضاته مع نظيره الاتفاق للحصول على خدمات فارس الغامدي، لاعب الوسط، الأحد، قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية، حسبما أفادت مصادر خاصة بـ «الرياضية».

ويتطلّع التعاون إلى دعم وسط فريقه الأول لكرة القدم باستقطاب الغامدي «23 عامًا»، الذي برز مع الاتفاق الموسم الماضي وجدَّد عقده حتى صيف 2028 مطلع العام الجاري.

وتدرَّج اللاعب في الفئات السنية لـ «النواخذة»، وأعير إلى نادي الساحل الموسم قبل الماضي، ولدى عودته ضمَّه المدرب سعد الشهري إلى الفريق الأول وأشركه في 20 مباراة الموسم الماضي.

وهذا الموسم، شارك الغامدي في مباراتين من أصل ست، مع المدرب الأسترالي آرثر باباس.