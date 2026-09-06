القادسية يعير اليهيبي ويربط سانجاري حتى 2029

وافق نادي القادسية على إعارة تركي اليهيبي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، إلى أبها لموسم واحد، بحسب مصادر خاصة بـ «الرياضية».

في المقابل، تعاقد النادي الشرقاوي مع الفرنسي محمدو سانجاري، القادم من مانشستر سيتي الإنجليزي، لتعزيز خط هجوم الفريق، الذي يدربه الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز.

ووقَّع سانجاري عقدًا يمتد إلى صيف 2029، في حضور الإسكتلندي جيمس بيسجروف، الرئيس التنفيذي، والإسباني كارلوس أنتون، المدير الرياضي.

وتدرّج الفرنسي، البالغ من العمر 19 عامًا، داخل أكاديمية نادي باريس سان جيرمان في بلاده، وانضم قبل عامٍ إلى مانشستر سيتي ومثَّل فريقه تحت 21 عامًا الموسم الماضي.

والتحق سانجاري بزميله الهولندي تيجاني رايندرز، لاعب الوسط، الذي انتقل من «السيتي» إلى القادسية الشهر الماضي.

وبانضمام المهاجم الشاب، يستمر القادسية في استقطاب المواهب الواعدة من صفوف الأندية الأوروبية.