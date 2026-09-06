نايلز يقتل فرحة «الشياطين» في اللحظة الأخيرة

اعتقد السلوفيني بنيامين شيشكو، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، أنه أهدى «الشياطين الحمر» فوزهم الثاني في الموسم الجديد، لكن إيفرتون أنقذ نقطة على أرضه بإدراكه التعادل 2ـ2 في الوقت القاتل عبر بديل أيضًا هو أينسلي مايتلاند نايلز، الوافد الجديد، الأحد، ضمن منافسات المرحلة الثالثة.

وبدأ يونايتد الذي أنهى الموسم الماضي ثالثًا، وعاد بالتالي للمشاركة في دوري الأبطال، مشواره بخسارة على أرض هال سيتي، لكنه حول تخلفه في المرحلة الثانية أمام إيبسويتش تاون إلى فوز كبير بنتيجة 5ـ2.

وكاد أن يحقق يونايتد أمام إيفرتون الفوز الثاني، حين رد شيشكو على هدف التعادل الذي سجله تايريك جورج، في الدقيقة 83، بمنح الضيوف التقدم في الدقيقة 88، إلا أن مايتلاند نايلز، أطلق كرة قوية من خارج المنطقة وأنقذ زملاءه من هزيمتهم الأولى.

وافتتح يونايتد اللقاء بفرصة للبرتغالي برونو فرنانديز، قائد الفريق، الذي سجل ثلاثية في المرحلة الماضية أمام إيبسويتش، لكن الحظ عانده بعدما ارتدت تسديدته من العارضة «8».

وطالب إيفرتون بعد ثوان بركلة جزاء لصالح الفرنسي تييرنو بارني، لكن الحكم لم يمنحهم إياها «9»، ثم غابت الفرص الحقيقية عن المرميين حتى الدقيقة 43 عندما هدد باري أيضًا مرمى الضيوف برأسية، إلا أن الكرة علت عارضة مرمى الحارس البلجيكي سيني لامينس.

وضرب يونايتد باكرًا في مستهل الشوط الثاني بتسجيل الكاميروني براين مبومو كرة من مشارف منطقة الجزاء إلى الزاوية اليمنى الأرضية لمرمى جوردان بيكفورد «46».

وبقيت النتيجة على حالها على الرغم من بعض المحاولات من الفريقين، وذلك حتى الدقيقة 83 عندما أطلق تايريك جورج كرة صاروخية في مرمى لامينس، مدركًا التعادل لفريق الإسكتلندي ديفيد مويز، مدرب يونايتد السابق.

ولم يستسلم «الشياطين الحمر» وبتمريرة من فرنانديز إلى لوك شو، لعب الأخير كرة عرضية وصلت إلى البديل شيشكو الذي حولها برأسه في شباك بيكفورد «88».

وعندما كان فريق المدرب مايكل كاريك، يتحضر للاحتفال بالفوز، خطف مايتلاند نايلز الذي دخل في الدقيقة 77، التعادل بتسديدة من مشارف المنطقة إلى الزاوية اليمنى العليا «6+90»، محققًا بذلك أفضل بداية له مع فريقه الجديد الذي انتقل إليه في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية قادمًا من ليون الفرنسي.