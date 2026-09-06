باعطية يعود إلى الأهلي بعد 5 أعوام

عاد سعيد باعطية، الظهير الأيمن، إلى النادي الأهلي، الأحد، بعد خمسة أعوام من مغادرته، عقب إتمام انتقاله من الفتح خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان حساب «الرياضية ـ عاجل» كشف في الأول من سبتمبر الجاري، عن اتفاق إدارتي الأهلي والفتح على شراء عقد باعطية مقابل مبلغ مالي، مع تبقي موافقة اللاعب الرسمية لإتمام الصفقة نهائيًا.

وبدأ باعطية مسيرته الكروية ضمن الفئات السنية في الأهلي، قبل أن يغادره 2021 متجهًا إلى جدة، ومنه انتقل إلى الفتح في 2023.

وخاض الظهير الأيمن خلال مسيرته 127 مباراة، سجل فيها ثلاثة أهداف، وصنع خمسة، بإجمالي 9705 دقائق لعب.

وشارك باعطية في أربع مباريات خلال الموسم الجاري، ثلاث منها في دوري روشن السعودي أمام النصر والاتحاد والاتفاق، إضافة إلى مواجهة العلا ضمن كأس الملك.

ويعد باعطية ثامن صفقات الأهلي الصيفية على مستوى اللاعبين، بعد الجامبي أبو بكر كينتيه قادمًا من ترومسو النرويجي، ومشعل المطيري من أبها، والأرميني إدوارد سبيرتسيان من كراسنودار الروسي، والبرتغالي فرانسيسكو ترينكاو من سبورتينج لشبونة، ونايف مسعود من الفتح، وعبد الله رديف من الهلال، والأوكراني أرتيم بوندارينكو من شاختار على سبيل الإعارة، كما تعاقد الأهلي خلال الصيف الجاري مع مارينو بوسيتش لتولي قيادة الفريق فنيًا.