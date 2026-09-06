قبل الأهلي.. صن داونز يتمسك بالصدارة

أحكم فريق ماميلودي صن داونز الجنوبي إفريقي الأول لكرة القدم قبضته على صدارة الدوري المحلي بفوز قاتل على نظيره جولدن أروز 2ـ1، الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة.

وافتتح صن دوانز النتيجة عبر لاعبه ندلوفو سياندا عند الدقيقة 14، لكن منافسه جولدن أروز تمكن من تعديل النتيجة عبر سيدي جونيور ديون في الدقيقة 67، قبل أن ينتقض بطل دوري أبطال إفريقيا في الدقائق الأخيرة من المباراة، وينجح في خطف النقاط الثلاث بفضل الهدف القاتل، الذي سجله تيبوهو موكوينا في الدقيقة 88.

ورفع صن داونز رصيده إلى 16 نقطة من خمسة انتصارات وتعادل وحيد، معززًا موقعه في الصدارة.

ويخوض الفريق الجنوبي إفريقي مباراتين أمام سيويليل شيبا يونايتد في الجولتين السابعة والثامنة من الدوري قبل ملاقاة ضيفه الأهلي في بريتوريا 19 سبتمبر الجاري، ضمن بطولة كأس القارات للأندية 2026.

ويشارك صن داونز في كأس القارات بصفته بطلًا لدوري أبطال إفريقيا، أما الأهلي فإنه يخوض البطولة القارية للمرة الثانية تواليًا بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، علمًا أنه افتتح مشواره في البطولة بفوز على أوكلاند اف سي النيوزيلندي 1ـ0 في 26 أغسطس الماضي.