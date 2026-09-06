بالخماسية.. برشلونة يواصل العلامة الكاملة

واصل فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، حامل اللقب والمتصدر، بالعلامة الكاملة بفوزه الكبير على مضيفه فالنسيا 5ـ0 في المباراة التي جمعتهما ضمن المرحلة الرابعة من «لاليجا»، الأحد.

وحسم برشلونة الفوز أمام «الخفافيش» على ملعب «ميستايا» في الشوط الأول عبر هدفين، سجلهما لامين يامال في الدقيقة 9، وفيرمين لوبيس «22» قبل أن يضيف ثلاثيةً في الحصة الثانية بواسطة البرازيلي رافينيا «50»، وبيدري «79»، ويامال الذي اختتم الاستعراض التهديفي لفريقه «84» في مباراةٍ شهدت دخول البرازيلي جابريال جيسوس، الوافد الجديد، في الدقيقة 80.

وهذه المباراة الثالثة الموسم الجاري التي يدكُّ فيها الفريق الكاتالوني شباك منافسيه بخماسيةٍ بعد فوزه على إلتشي 5ـ0 في مستهل حملة الدفاع عن لقبه، ورايو فاييكانو 5ـ2، وتخلَّلهما فوزٌ على أتلتيك بلباو 2ـ0.

ورفع برشلونة رصيده إلى 12 نقطةً من أربع مبارياتٍ، متقدِّمًا بفارق ثلاث نقاطٍ على ريال مدريد، غريمه التقليدي ووصيفه في الموسم الماضي، الذي مُني بخسارته الأولى على يد ريال بيتيس 0ـ1، الجمعة، في افتتاح المرحلة.

ويستضيف فريق المدرب الألماني هانزي فليك منافسه فينورد الهولندي، الأربعاء، في مستهل مشواره بدور المجموعة الموحَّدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا، التي يُشكِّل لقبها الهدف المعلن للنادي الكاتالوني الموسم الجاري.

أمَّا فالنسيا، الذي عانى لتفادي الهبوط في الموسمين الماضيين، فيقبع في قاع الترتيب بنقطةٍ يتيمةٍ من أربع مباريات.