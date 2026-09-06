إنزاجي: فريقنا قوي.. لعبنا 3 مباريات في 7 أيام

وصف الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، مواجهة نيوم الإثنين في سادس جولات دوري روشن السعودي بأنها ستكون أمام منافس منظم يملك مدربًا ولاعبين على مستوى عالٍ.

وقال إنزاجي، في المؤتمر الصحافي، الأحد: «نيوم لعب ست مباريات منها خمس في الدوري وواحدة ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، وهو فريق منظم ولديه مدرب ولاعبون على مستوى عالٍ، ولكننا مستعدون للقاء».

وتطرق المدرب الإيطالي إلى ضغط المباريات قائلًا: «لعبنا ثلاث مباريات في سبعة أيام، وهذا نوع من العبء، ولكننا نعمل وفق هذا الظرف، ومع ضغط المباريات، لدينا لاعبون يتحملون العبء ويستطيعون المشاركة في أكثر من مركز».

وأضاف مدرب الهلال: «عملنا خلال فترة المعسكر على العديد من الجوانب، ومن بينها عملية الضغط، ولعبنا الكثير من المباريات ونحاول أن نتطوّر، ونتحسن يومًا بعد يوم».

وتابع إنزاجي: «لدينا لاعبون وفريق قوي على أعلى مستوى، ونحظى بدعم كبير من الجماهير والإدارة، وهذا الأمر يعطينا الدافع للاستمرار».

وعن موقف المصابين قبل مباراة نيوم، أجاب إنزاجي: «لاجامي وثيو هيرنانديز هما المصابان والغائبان عن اللقاء حتى هذه اللحظة».

وكشف إنزاجي عن أنه لم يحدد اللاعب الذي سيعتمد عليه في مركز الجناح الأيمن، مؤكدًا أنَّه سيقرر ذلك بعد الحصة التدريبية الأخيرة في ظل وجود العديد من اللاعبين في المقدمة.

وأبدى مدرب فريق الأزرق رضاه عن صفقات فريقه خلال سوق الانتقالات الصيفية، وأوضح في هذا الصدد: «العمل رائع والدعم كبير من الإدارة، ويشكل تناغمًا كبيرًا بيننا في العمل، وراضون عما تم تقديمه، ونتمنى أن نستمر على هذا النحو لتقديم الأفضل».

وأثنى سيموني إنزاجي على الدعم المتواصل من قبل الجماهير للفريق، متمنيًا استمرار العطاء من أجلهم.