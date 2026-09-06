«ليلة عايض».. 60 أغنية وميدلي الكورال في عروس البحر

عاش جمهور مدينة جدة أمسية غنائية استثنائية مع الفنان عايض على مسرح عبادي الجوهر أرينا، ضمن فعاليات موسم جدة، برعاية الهيئة العامة للترفيه.

واستهل عايض الحفل بأحدث أعماله الغنائية، قبل أن يرحب بجمهور المدينة الساحلية معبرًا عن شوقه الكبير للقائهم، وواعدًا إياهم بسهرة جميلة وطويلة، وهو ما تحقق خلال ليلة حافلة بالغناء والتفاعل.

وقدم عايض خلال الجزء الأول من الحفل مجموعة متنوعة من أغنياته على مدى ساعتين، وسط تفاعل جماهيري كبير، قبل أن يغادر المسرح لاستراحة قصيرة.

وبعد الاستراحة، ظهر «كورال ليلة عايض» على المسرح ليقدم ميدلي خاصًا من أبرز أعماله، بدأ بأغنية «أوعدك»، ثم «لو تبي»، و«عشان العشرة»، و«أصد»، و«تعال كلك»، و«جزيل السكر»، وصولًا إلى «خورافية». وفي منتصف الميدلي، اعتلى عايض المسرح وسط حفاوة الجمهور، ليكمل الغناء برفقة الكورال في واحدة من أبرز مفاجآت الليلة.

وواصل عايض الحفل بمجموعة منوعة من أعماله القديمة والحديثة، مقدمًا نحو 60 أغنية، فيما تخللت الأمسية حوارات عفوية بينه وبين الجمهور، أضفت على الحفل أجواء قريبة ومليئة بالتفاعل، قبل أن يختتم الليلة بأغنية «سعوديون».

وقدمت «بنش مارك» ليلة متكاملة جمعت بين التنوع الموسيقي، وجودة التفاصيل الفنية والبصرية، والمفاجآت التي منحت الجمهور تجربة مختلفة، مؤكدةً حضورها في تقديم الحفلات الكبرى وصياغة تجارب فنية تظل عالقة في ذاكرة الجمهور.