«تلجراف»: الضمانات تهدّد صفقة حاج موسى

تسير صفقة انتقال الجزائري أنيس حاج موسى، لاعب فريق فينورد روتردام الهولندي الأول لكرة القدم، إلى الاتحاد نحو الانهيار لعدم تمكُّن الناديين من التوصُّل إلى صيغةٍ تتعلَّق بالدفعات المالية الخاصَّة بشراء عقد اللاعب، وفقًا لصحيفة «تلجراف» الهولندية، الأحد.

وذكرت الصحيفة، أن الاتحاد لم يُقدِّم الضمانات البنكية لفينورد، إذ يُطالب النادي الهولندي بضماناتٍ قيمتها 37.5 مليون يورو من أجل الموافقة على بيع عقد الدولي الجزائري.

وذكرت «تلجراف»، أن الطرفين حتى لو توصَّلا إلى اتفاقٍ بشأن الدفعات المالية قد يُشكِّل ضيق الوقت عائقًا أمام إتمام الصفقة، إذ يحتاج حاج موسى للخضوع للفحوصات الطبية قبل تسجيله رسميًّا في قائمة الاتحاد، تزامنًا مع اقتراب إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية السعودية.

وبدأ اللاعب مسيرته في الفئات السنية لنادي تورسي الفرنسي، ثم انتقل إلى مونتفيرميل، ومنه إلى لانس حيث مثَّل فريق تحت 19 عامًا، والفريق الرديف، وتحوَّل تاليًا إلى أولمبيك شارلروا البلجيكي في 2022.

وانضم الجناح الجزائري بعد ذلك إلى باترو إيسدن البلجيكي صيف 2023 قبل أن ينتقل معارًا إلى فيتيسه الهولندي مطلع 2024، ومنه إلى فينورد في يوليو من العام ذاته.

وخاض حاج موسى خلال مسيرته 182 مباراةً، سجل فيها 43 هدفًا، وصنع 22 بإجمالي 12 ألفًا و903 دقائق لعب.