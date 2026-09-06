هوساوي والراجح.. مقايضة إعارات بين الشباب والنجمة

أبرمت إدارتا ناديي الشباب والنجمة، الأحد، مقايضة بنظام الإعارة، انتقل بموجبها عبد الله هوساوي إلى صفوف الفريق العاصمي، فيما اتجه مبارك الراجح إلى النادي القصيمي، حتى نهاية الموسم الجاري.

وأعلن الشباب موافقته على إعارة الراجح إلى النجمة، متمنيًا له التوفيق، فيما كشف النادي القصيمي عن تعاقده مع هوساوي، قبل انتقال الأخير إلى الشباب ضمن الصفقة ذاتها.

وسبق لهوساوي تمثيل أندية البكيرية والنجوم والنجمة والخلود وضمك، وخاض خلال مسيرته 138 مباراة، سجل خلالها هدفًا وصنع خمسة، منها 102 مواجهة في دوري روشن السعودي، صنع خلالها أربعة أهداف.

في المقابل، بدأ الراجح مسيرته مع الهلال، قبل انتقاله إلى الرائد، ومنه إلى الشباب عام 2025، وخاض خلال مشواره 67 مباراة، صنع خلالها هدفًا واحدًا.