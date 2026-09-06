الغامدي تعاونيا 3 مواسم

وقَّع فارس الغامدي، لاعب الوسط، عقدًا لمدة ثلاثة مواسمَ مع نادي التعاون، يُمثِّل بموجبه الفريق الأول لكرة القدم بعد ضمِّه من الاتفاق، الأحد، قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية، طبقًا لمصادر «الرياضية».

وتوصَّل الناديان إلى اتفاقٍ نهائي، ينقل اللاعب، البالغ من العمر 23 عامًا، إلى «سكري القصيم».

بذلك، يطوي الغامدي صفحة النادي الذي ترعرع في فئاته السنية، ويتوجَّه للعمل تحت قيادة المدرب الصربي زاركو لازيتيتش.

وفعَّل الاتفاق، مطلع العام الجاري، بند تمديد عقد اللاعب حتى صيف 2028، ووافق، قبل نهاية انتقالات الصيف، على شراء التعاون المدةَ المتبقيةَ من العقد.

ولعِب الغامدي 20 مباراةٍ لـ «النواخذة» الموسم الماضي بعد عودته من إعارةٍ إلى الساحل، وحظِي بثقة المدرب سعد الشهري.

وفي الموسم الجاري، لعِب مباراتين من أصل ستٍّ مع المدرب الأسترالي آرثر باباس.