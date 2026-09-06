ستراسبورج يسحق تروا بسداسية

سحق فريق ستراسبورج الأول لكرة القدم 6ـ2 مضيفه تروا، العائد بين الكبار، منها هدفان للبديل الجناح الإنجليزي سام آمو أمياو، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي، الأحد.

وافتتح تروا، الذي استهلَّ مشواره بين أندية النخبة بعد ثلاثة مواسمَ في الدرجة الثانية بفوزٍ وتعادلٍ، التسجيلَ في الدقيقة 9 عبر أنطوان ميل.

وأدرك الإسباني جاكوبو أورتيجا، الذي استقطبه ستراسبورج الصيف الجاري، التعادل قبل نهاية الشوط الأول «40»، مسجلًا باكورة أهدافه في الدوري منذ انضمامه إلى النادي قادمًا من ريال مدريد.

وسريعًا انهار دفاع تروا أمام هجمات منافسه، فسجل البرتغالي ديوجو سوسا، والأمريكي جيوفاني رينا، والبديل الدنماركي كونراد هارد، القادم على سبيل الإعارة من لايبزيج الألماني، ثلاثيةً في الدقائق 42 و57 و90+3، بينما أحرز آمو أمياو، البالغ 20 عامًا والذي يخوض موسمه الثاني منذ انضمامه إلى النادي قادمًا من ساوثهامبتون الإنجليزي، هدفين في الدقيقتين 85 و88.

وقلَّص جيريمي لو دوارون الفارق بتسجيله الهدف الثاني لتروا «90+6».

وتنتظر ستراسبورج، في نهاية الأسبوع المقبل، مواجهةٌ صعبةٌ أمام موناكو، المتصدر بالعلامة الكاملة «تسع نقاط» الذي هزم باريس سان جيرمان، حامل اللقب، 2ـ1 الجمعة.

وكان ليل، الثالث برصيد سبع نقاطٍ، فاز خارج ملعبه على تولوز 1ـ0، وتعرَّض لانس للهزيمة الثانية تواليًا بخسارته على أرضه أمام لوريان بالنتيجة ذاتها، السبت.