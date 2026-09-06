18 سبتمبر.. بهاء ورامي يلتقيان جمهور جدة

يلتقي الفنانان بهاء سلطان ورامي جمال بجمهورهما يوم 18 سبتمبر على مسرح عبادي الجوهر أرينا، ضمن فعاليات موسم جدة، وتحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، في أمسية تجمع بين الإحساس والطرب وأغانٍ ارتبطت بذاكرة الجمهور.

ويقدم بهاء سلطان خلال الحفل مجموعة من أشهر أعماله التي صنعت مشواره الفني، إلى جانب أحدث إصداراته، فيما يصحب رامي جمال الجمهور في رحلة بين أغانيه الرومانسية وأعماله التي حققت انتشارًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا خلال الأعوام الأخيرة.

وتواصل «بنش مارك» صناعة التجارب الفنية الكبرى، مستقطبة أبرز نجوم الأغنية العربية إلى مسرح عبادي الجوهر أرينا، بتقديم ليالي متكاملة تجمع الموسيقى الحية والتقنيات المسرحية الحديثة، وتضع جمهور جدة دائمًا في قلب الحدث.