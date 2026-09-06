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الخماسية الثالثة
2026.09.06 | 08:02 pm
كرَّر فريق برشلونة الأول لكرة القدم اكتساح منافسيه بخمسةٍ أهدافٍ للمرة الثالثة في الموسم الجاري بعد أن أمطر شباك فالنسيا 5ـ0، الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني (الوكالات)
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