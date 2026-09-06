الخماسية الثالثة

كرَّر فريق برشلونة الأول لكرة القدم اكتساح منافسيه بخمسةٍ أهدافٍ للمرة الثالثة في الموسم الجاري بعد أن أمطر شباك فالنسيا 5ـ0، الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني (الوكالات)