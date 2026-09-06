رودجرز: قوة القادسية تصعّب مهمة الأهلي

أكد الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، جاهزية لاعبيه لمواجهة الأهلي، الثلاثاء، في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، مشدِّدًا في الوقت ذاته على أنه يملك فريقًا قويًّا وقادرًا على جعل المباراة صعبةً على أي خصمٍ.

وقال رودجرز في المؤتمر الصحافي، الأحد: «الأهلي فريقٌ متمكِّنٌ، ويملك لاعبين مميَّزين، ومدربًا ممتازًا. نحن نحترم جميع المنافسين، وفي الوقت ذاته، نُدرك أننا فريقٌ قوي وقادرٌ على جعل المباراة صعبةً على أي خصمٍ».

وأضاف المدرب الإيرلندي الشمالي: «نحرص دائمًا على تحليل منافسينا بشكلٍ دقيقٍ، ومعرفة نقاط القوة والضعف، وهدفنا المنافسة والوصول إلى أبعد نقطةٍ ممكنةٍ».

وتابع رودجرز: «استثمرنا اليومين الماضيين في الاستشفاء والاستعداد للأهلي بعد الفوز على الدرعية في المباراة الماضية».

وأبدى مدرب القادسية سعادته بمستوى فريقه في المباريات الماضية، مؤكدًا أنه يلعب بمنظومةٍ واحدةٍ هجوميًّا ودفاعيًّا مع التركيز على التنظيم والحركة المستمرة داخل الملعب.

واثنى رودجرز على ما يقدمه لاعبه مصعب الجوير، وقال: «مصعب يمتلك وضوحًا تكتيكيًّا وفنيًّا عاليًا، ويعرف كيف يستفيد من المساحات والحركة، ويطبِّق المطلوب منه بجودةٍ عاليةٍ، وأنا سعيدٌ جدًّا بما يقدمه، ولا يزال لديه الكثير».