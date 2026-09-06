أرسنال يعاقب تشيلسي بهافيرتز وأوديجارد

حسم فريق أرسنال الأول لكرة القدم «حامل اللقب» لقاء الديربي أمام جاره وضيفه تشيلسي بعدما حوّل تأخره إلى فوز 2ـ1 الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبتأكيده تفوقه على جاره الذي لم يفز على «المدفعجية» في 12 مباراة متتالية في كافة المسابقات منذ إسقاطه على ملعب الإمارات بهدفين نظيفين في 22 أغسطس 2021 ضمن الدوري الممتاز، بقي أرسنال ووصيفه مانشستر سيتي الفريقين الوحيدين بالعلامة الكاملة الموسم الجاري.

وكانت البداية مثالية لتشيلسي، إذ منحه الوافد الجديد مورجان روجرز التقدم منذ الدقيقة الثانية إثر ركلة حرة أحدثت ارتباكًا في منطقة جزاء «المدفعجية» لتصل الكرة إلى لاعب أستون فيلا السابق الذي أطلقها «على الطائر» من مسافة بعيدة إلى يمين الحارس الإسباني دافيد رايا.

وكان بوكايو ساكا قريبًا من تعويض هذه الفرصة بتسديدة من زاوية صعبة جدًا، لكن الوافد الجديد مارتينيس تألق في الدفاع عن مرماه 18.

وبعد محاولة بعيدة من ريس جيمس تألق رايا في صدها 23، رد أرسنال بإدراكه التعادل في الدقيقة 25 عبر الألماني كاي هافيرتز الذي توغل من الجهة اليمنى قبل أن يسدد الكرة أرضية من مشارف منطقة الجزاء في الشباك بعدما وصل مارتينيس إلى الكرة من دون أن يتمكن من صدها.

وكاد تشيلسي أن يدخل الشوط الثاني وهو في المقدمة مجددًا، لكن الحظ عاند البرتغالي بيدرو نيتو بعدما ارتدت تسديدته من أسفل القائم الأيمن «3+45».

ومع انطلاقة الشوط الثاني، ضرب أرسنال بتسجيله هدف التقدم عبر النرويجي مارتن أوديجارد بعد لعبة جماعية وسلسلة من التمريرات، آخرها لليوناني كريستوس تزوليس من الجهة اليسرى وصلت إلى هافيرتز الذي ترك الكرة بذكاء تمر إلى أوديجارد، فتقدم بها الأخير في منطقة الجزاء قبل أن يسددها في الشباك 50.