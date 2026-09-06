الشباب يستعير ماتياس من الأهلي

وقَّعت إدارة نادي الشباب، الأحد، عقدًا احترافيًا مع البرازيلي ريكاردو ماتياس، مهاجم الأهلي، بنظام الإعارة لمدة موسم واحد.

وبدأ ماتياس «20 عامًا» مسيرته الكروية ضمن الفئات السنية في إنترناسيونال البرازيلي، قبل أن يتدرج وصولًا إلى الفريق الأول، ومنه انتقل إلى الأهلي موسم 2025ـ2026.

وخاض المهاجم البرازيلي ست مباريات بقميص الأهلي، صنع خلالها هدفًا واحدًا، وأسهم مع الفريق في تحقيق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2025ـ2026.

وبشكل عام، شارك ماتياس خلال مسيرته في 64 مباراة، سجل خلالها 12 هدفًا، وصنع هدفين، بإجمالي 2853 دقيقة لعب.