75 دقيقة تقود أرينا إلى ربع النهائي

واصلت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى عالميًا، زحفها نحو لقب ثالث تواليًا في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بتأهلها إلى ربع النهائي بعد فوزها، الأحد، على الأمريكية تايلور تاونسند 6-4 و6-3.

واحتاجت سابالينكا التي لم تحقق أي لقب منذ تتويجها بثنائية إنديان ويلز-ميامي الألف نقطة في مارس الماضي، إلى ساعة و15 دقيقة كي تحجز مقعدها في ربع النهائي للعام السادس تواليًا في فلاشينج ميدوز.

وعانت كل من اللاعبتين على إرسالها في مباراة الأحد، إذ خسرته أرينا 4 مرات من أصل 6 فرص سنحت لمنافستها، فيما كسرت إرسال الأخيرة 7 مرات من أصل 14 فرصة أتيحت لها.

وأشادت أرينا بمنافستها الأميركية التي تواجهها للمرة الأولى، قائلة: «يا لها من لاعبة مذهلة، تتقدم كثيرًا نحو الشبكة، وهي رائعة في رد الإرسال، تتحرك بشكل ممتاز، شجاعة جدًا»، مضيفة: «كان بالإمكان رؤية مدى تركيزها، وكان اللعب ضدها تحديًا كبيرًا، خاصةً هنا».

وعززت البيلاروسية صاحبة 28 عامًا تفوقها مباشرة بكسر إرسال ثانٍ لتتقدم 5ـ2، قبل أن تخسر إرسالها في شوط نظيف وتسمح لتاونسند بالعودة 4ـ5 مع فرصة لكسر الإرسال عند 30-40.

لكن إرسالًا رابحًا من سابالينكا أبعد الخطر. وبعد نقاط قليلة، حسمت متصدرة التصنيف العالمي المجموعة بضربة أمامية رابحة قوية.

ولم يختلف الوضع كثيرًا في المجموعة الثانية، وكانت تاونسند أول من يكسر الإرسال لتتقدم 3ـ1، قبل أن ترى منافستها تفوز بخمسة أشواط متتالية وتحجز مقعدها في ربع النهائي.

وفي حين أخفقت تايلزور صاحبة الـ30 عامًا للمرة الثالثة في مسيرتها عند الدور ثمن النهائي في نيويورك، ستسعى أرينا الثلاثاء المقبل لبلوغ المربع الأخير للبطولة للعام السادس تواليًا.

وتتواجه البيلاروسية، المطالبة بإحراز اللقب للاحتفاظ بصدارة التصنيف العالمي، في ربع النهائي مع الأوكرانية مارتا كوستيوك المصنفة 11 أو التشيكية ليندا نوسكوفا السادسة والمتوجة بلقب ويمبلدون يوليو الماضي.