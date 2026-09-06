سوزا ثالث المستعارين في الفيحاء

أنهت إدارة نادي الفيحاء إجراءات التعاقد مع البرازيلي ياجو سورازا، لاعب خط الوسط، بنظام الإعارة من أمريكا مينيرو البرازيلي حتى نهاية الموسم الرياضي 2026ـ2027.

وتدرج سورازا «20 عامًا» في الفئات السنية لأمريكا مينيرو، قبل تصعيده إلى الفريق الأول ومشاركته معه في المسابقات المحلية البرازيلية.

وخاض لاعب الوسط البرازيلي 104 مباريات بقميص أمريكا مينيرو، سجل خلالها ثلاثة أهداف، وصنع مثلها، بإجمالي 6136 دقيقة لعب.

ويعد البرازيلي ثالث لاعب يستقطبه الفريق البرتقالي بنظام الإعارة بعد لازارو، وتركي الجعدي، وسابع صفقة خلال الفترة الصيفية حتى الآن، إذ تعاقد الفيحاء مع عبد الله القحطاني من ضمك، هوجو مورا من فاسكو دا جاما البرازيلي، وباولو أوليفيرا من براجا البرتغالي وسلطان الجابري من العروبة.

من جانبه، أبدى سورازا سعادته بالانضمام إلى الفيحاء وخوض تجربته الجديدة، مؤكدًا تطلعه إلى تقديم أفضل مستوياته والمساهمة مع زملائه في تحقيق تطلعات النادي وجماهيره خلال المرحلة المقبلة.