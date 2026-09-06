رسميّا.. هيوز يدير الهلال

أنهت شركة نادي الهلال إجراءات التعاقد مع الإسكتلندي ريتشارد هيوز ليتولى منصب المدير الرياضي، وفق ما أعلن الحساب الرسمي عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، الأحد.

وباشر هيوز مهام عمله، الأحد، بعد وصوله إلى الرياض العاصمة السعودية، بعد أن أنهى علاقته التعاقدية مع ليفربول الإنجليزي ناديه السابق.

ونشرت «الرياضية» السبت، نقلًا عن مصادرها الخاصة، أن هيوز يستهل الأحد رحلته العملية مع الأزرق العاصمي بعد وصوله في اليوم ذاته.

وكانت «الرياضية» نقلت عن مصدرٍ خاص، يوليو الماضي، أن إدارة الهلال أبدت مرونةً بالموافقة على طلب هيوز السماح له بإرسال عددٍ من مساعديه إلى الرياض مبكِّرًا لتولي ملفات التعاقدات الصيفية، والإشراف عليها بشكلٍ مباشرٍ لحين وصوله رسميًّا، سبتمبر 2026.

ويضمُّ طاقم ريتشارد الإنجليزي سايمون فرانسيس، والإسكتلندي مارك جيمس بيرتشيل، والإيرلندي هاري نيكولاس آرتير.

ويملك هيوز خبرةً إداريةً واسعةً، إذ بدأ مسيرته في نادي بورنموث الإنجليزي عام 2016 مديرًا رياضيًّا، ثم انتقل إلى ليفربول في 2024 لخلافة الألماني يورج شمادتكه في المنصب ذاته.

وعيَّن الإسكتلندي المدرب الهولندي أرني سلوت خلفًا ‌للألماني يورجن كلوب، وهو قرارٌ أثمر عن نتائجَ فوريةٍ ​بفوز الفريق بلقب الدوري ‌الإنجليزي الممتاز.

كذلك أشرف ‌على حملة تعاقداتٍ مع لاعبين بارزين، منهم فلوريان فيرتس، وألكسندر إيزاك، وأوجو إكيتيكي، في الوقت الذي استثمر فيه ليفربول أموالًا طائلةً للتنافس على أعلى المستويات.