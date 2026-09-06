الصادق.. ثامن أجانب الفتح

أعلن نادي الفتح، الأحد، تعاقده مع المغربي حسام الصادق، لاعب الوسط، قادمًا من الاتحاد التوركي المغربي بنظام الإعارة لمدة موسم واحد، ليصبح ثامن أجانب الفريق الشرقي خلال الموسم الجاري.

وخاض الصادق 39 مباراة خلال مسيرته مع الأندية، سجل خلالها ثلاثة أهداف، كما مثّل المنتخبات المغربية للفئات السنية، وشارك مع منتخب بلاده تحت 20 عامًا في خمس مباريات بكأس العالم، إضافة إلى ست مواجهات في كأس أمم إفريقيا للشباب.

ورفع الفتح عدد صفقاته الصيفية إلى 11 لاعبًا، بعد أن ضم الروماني ميهاي ليكساندرو، قادمًا من إف سي إس بي الروماني، والغاني كينيدي بواتينج من دينامو بوخارست الروماني، وعبد الرحمن الخيبري من العلا، والهولندي روبن كيلدر من غرونينجن تحت 21 عامًا، ووليد العنزي من النجمة، وعبد الإله الخيبري من الأهلي بنظام الإعارة.

كما تعاقد النادي الأحسائي مع السلوفاكي لوكاش هاراسلين، قادمًا من سبارتا براغ التشيكي، والجابوني ويلفريد كانجا من جينت البلجيكي، والبرازيلي سوريسو من بالميراس بنظام الإعارة، والإيطالي أدريان شيمبر من بيزا.