مهرجان ولي العهد.. الهجن السعودية تتصدر «اللقايا»

خطفت الهجن السعودية لقب المركز الأول في اليوم الافتتاحي لمنافسات «اللقايا» ضمن مهرجان ولي العهد للهجن 2026، في 8 أشواط من أصل 14 شوطًا جرت الأحد، رابع أيام المهرجان، بمشاركة 531 مطية، وبمجموع جوائز مخصصة للفئة تبلغ 10.850 مليون ريال.

وكانت منافسات المهرجان في نسختها الثامنة قد انطلقت على أرض ميدان الطائف التاريخي لسباقات الهجن الخميس الماضي، تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، وتستمر حتى الـ 13 من سبتمبر الجاري، بتنظيم من الاتحاد السعودي للهجن، وبجوائز مالية تتجاوز قيمتها 50 مليون ريال.

ونالت الهجن القطرية الصدارة في 3 أشواط وحصلت على المركز الثاني في اليوم الافتتاحي لفئة «اللقايا»، فيما حصدت كل من عمان، الإمارات، والكويت مركزًا أول بواقع شوط واحد لكل منها.

وافتتحت المطية «فيّ» للمالك القطري محمد بوصلعة صدارة الشوط الرئيسي المخصص لـ«بكار ـ عام» مسجلة زمنًا قدره 6:24.272 دقيقة، في حين انتزعت المطية «الجذاب» لمالكها الكويتي هادي العجمي صدارة الشوط الثاني لـ«قعدان عام»، محققًا التوقيت الأفضل في منافسات اليوم الأول بزمن بلغ 6:20.717 دقيقة.

وتعد «اللقايا» الفئة الثانية المعتمد مشاركتها في المهرجان، حيث تخوض 64 شوطًا، تقطع من خلالها المطايا المشاركة مسافة 256 كيلومترًا، مسافة كل شوط 4 كيلومترات.

وتُختتم منافسات الفئة، الثلاثاء المقبل، بأشواط كؤوس مهرجان ولي العهد للهجن، وعددها 6 أشواط ومجموع جوائزها 5.7 ملايين ريال، حيث خصصت اللجنة المنظمة مبلغ 500 ألف ريال لبطل كأس ولي العهد «بكار ـ مفتوح»، 400 ألف ريال لبطل كأس ولي العهد «قعدان ـ مفتوح»، 700 ألف ريال لبطل كأس ولي العهد «بكار ـ عام»، 500 ألف ريال لبطل كأس ولي العهد «قعدان ـ عام»، 500 ألف ريال لبطل كأس ولي العهد إنتاج السعودية «بكار ـ عام»، و400 ألف ريال لبطل كأس ولي العهد إنتاج السعودية «قعدان ـ عام».

ويأتي مهرجان ولي العهد للهجن في إطار الرعاية الكريمة والدعم السخي الذي يحظى به قطاع رياضة الهجن العريقة من ولي العهد ، بهدف تأصيل وإبراز هذا الموروث الثقافي الرياضي، وتعزيز مكانته الاقتصادية والسياحية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث بات المهرجان وجهة رياضية تستقطب سنوياً آلاف الملاك والمضمرين من مختلف أنحاء العالم.