الاتحاد يضغط على فينورد.. ويجهز سيناريو فينالدوم

كثّف نادي الاتحاد من اتصالاته خلال الساعات الأخيرة لإقناع نظيره فينورد الهولندي بالتخلي عن شرط الضمان البنكي الذي يعطّل صفقة الجناح الجزائري أنيس حاج موسى.

ووفق مصادر خاصة بـ «الرياضية»، يضغط الاتحاد على فينورد لإتمام الصفقة، والتنازل عن اشتراط تقديم ضمان بنكي، نظرًا لضيق الوقت.

وتحسبًا لتمسك نادي الجناح الجزائري بموقفه، سيتجه الاتحاديون إلى التوقيع مع الهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب الوسط المخضرم، الذي مثّل الاتفاق في دوري روشن السعودي، طوال المواسم الثلاثة الماضية.

وفينالدوم من دون نادٍ منذ مغادرته صفوف الاتفاق مطلع الصيف الجاري، ما سيتيح لـ «الإتي» إبرام صفقته سريعًا إذا استحال التعاقد مع حاج موسى.

ويسابق النادي الغربي الزمن لدعم فريقه، قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية مساء الأحد.