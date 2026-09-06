جوميز قبل الرياض: هدفنا الانتصار الأول

شدد البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، على ضرورة التركيز من أجل تحقيق الفوز على الرياض، الإثنين، ضمن سادس جولات دوري روشن السعودي.

وفي مؤتمره الصحافي الذي عقده، الأحد، قال جوميز: «مباراة الرياض مهمة، ونسعى لاستغلال نقاط قوتنا وتحقيق نتيجة إيجابية»، مؤكدًا أن هدفهم الأساسي في هذه المواجهة يتمثل في تحقيق الانتصار الأول في النسخة الجارية من الدوري.

وأضاف المدرب البرتغالي: «الفوز على الرياض سيكون بمثابة انطلاقة جديدة للفريق في المنافسة».

وتابع جوميز: «ندخل اللقاء برصيد 3 نقاط من ثلاثة تعادلات وخسارتين، والرياض يملك 4 نقاط من فوز وتعادل مقابل ثلاث هزائم، وهو ما يعكس أهمية المواجهة وضرورة التعامل معها بأعلى درجات التركيز والجاهزية».