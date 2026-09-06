فورمولا 1.. أنتونيلي يفوز بجائزة إيطاليا الكبرى

فاز الإيطالي كيمي أنتونيلي، سائق فريق مرسيدس، بسباق جائزة إيطاليا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا ​1، الذي بدأه من المركز الـ 19 في ضربةٍ قويةٍ لجورج راسل، زميله في الفريق وأقرب منافسيه على اللقب.

وأصبح السائق، البالغ 20 عامًا، أول إيطالي يفوز في مونزا منذ لودوفيكو سكارفيوتي مع فريق فيراري عام 1966، ليعزِّز صدارته الترتيب العام.

وهذا الفوز رقم 50 الذي يحققه سائقٌ إيطالي منذ انطلاق البطولة عام 1950.

واحتل راسل الصدارة في اللفة الثانية قبل لحظاتٍ من تعرُّض شارل لوكلير، سائق فيراري، لحادثٍ عنيفٍ، أدَّى إلى توقف السباق لمدة نصف ساعةٍ، لكنَّه أنهى السباق في المركز الثاني بفارق 3.857 ثانية عن الفائز بعد أن لحق به زميله في الفريق الذي كان يستخدم إطاراتٍ أحدث في المراحل الأخيرة من السباق، بينما احتل ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، المركز الثالث بفارقٍ كبيرٍ خلف أنتونيلي.

وكان السائق البريطاني يأمل تقليص الفارق، ‌الذي يبلغ 59 ‌نقطةً خلف أنتونيلي، بعد أن تلقَّى الإيطالي عقوبةً بسبب المحرك، وانطلق من الصف الأخير ​على ‌شبكة ⁠الانطلاق، في ​حين ⁠بدأ سائقون آخرون من حارة الصيانة.

وصرخ أنتونيلي عبر دائرة الاتصال المغلقة الخاصَّة بالفريق: «يا إلهي، يا إلهي» أثناء عبوره خط النهاية محققًا انتصاره السابع الموسم الجاري، ليدفع الجماهير للاحتفال بعد فشل فريق فيراري في الصعود على منصة التتويج.

وانتزع ‌لاندو نوريس، سائق مكلارين وحامل اللقب، المركز الرابع من زميله أوسكار بياستري في اللفة الأخيرة، لكنَّه يتأخر الآن بفارق 96 نقطةً عن صدارة الترتيب العام.

واحتل لويس هاميلتون، سائق فيراري، ⁠المركز السادس بعد أن انطلق من ⁠المركز الرابع، ثم تراجع إلى العاشر بعد أن دفعه لوكلير إلى الحصى عندما حاول تجاوزه في اللفة الافتتاحية.

وبعدما انطلق من المركز الأول، أنهى بيير جاسلي، سائق ألبين، السباق في المركز السابع، بينما احتل الصاعد أرفيد ليندبلاد، سائق ريسنج بولز، المركز الثامن، وجاء فرانكو كولابينتو، من فريق ألبين، تاسعًا، وأكمل يوكي تسونودا، السائق البديل لفريق ريسنج بولز، المراكز التي تمنح النقاط في العاشر.